Larrosa anuncia una “inversión récord” de 60 millones en 2026

El gobierno municipal ya ha iniciado las negociaciones con la oposición para poder aprobar el presupuesto de 2026, que se debatirá en el pleno el día 23. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que afirmó que prevé una “inversión récord” de 60 millones de euros. Lo hizo en el acto de firma de los convenios con las entidades empresariales de la ciudad, a las que instó a “estar preparadas” para optar a alguno de los proyectos que prevén las cuentas para el próximo año. “El día 11 presentaremos nuestra propuesta y ya me he reunido con varios grupos para tratarlo por encima y conocer sus inquietudes, pero sí que les he adelantado la inversión prevista, que será de unos 60 millones de euros gracias a la obtención de varias ayudas, como por ejemplo la que nos ha otorgado la Generalitat esta semana para renovar los equipamientos deportivos de la ciudad”, dijo Larrosa. Añadió que será “un presupuesto muy expansivo” y que las primeras reuniones con los grupos “han sido hasta ahora muy cordiales”.

El presupuesto de este año, que fue aprobado a finales de 2024 con los votos del PSC y Junts, preveía 30,5 millones de euros en inversiones para, entre otros proyectos, renovar el alumbrado, recuperar las termas romanas, desarrollar el plan de la estación, la nueva Fira o el parque de Sant Martí. Unas iniciativas que no han llegado a materializarse en este ejercicio, ya que la mayoría todavía están en trámite o ejecución. Desde el inicio del mandato, el PSC se ha valido de Junts para sacar adelante tanto las cuentas como las ordenanzas fiscales.

Convenios con seis entidades empresariales

El Saló del Retaule de la Paeria acogió ayer la renovación de los convenios entre la Paeria y las entidades empresariales de Lleida para promover la colaboración institucional y el desarrollo de actividades económicas en la ciudad. En el acto participaron el alcalde, Fèlix Larrosa, y representantes de la Cámara de Comercio, ApLleida, Pimec Coell, la Associació Empresa Familiar y la Federación de Comercio (Fecom). El consistorio prevé destinar unos 52.000 euros a todos estos convenios, que servirán para fomentar el emprendimiento, ayudar a que haya relevo generacional en los negocios de la ciudad y el desarrollo y expansión de sus empresas. Al respecto, Larrosa remarcó que estos acuerdos “quieren impulsar el dinamismo” de los diferente sectores económicos e instó a los representantes empresariales a “aprovechar” la oportunidad de postularse para los proyectos que está desarrollando o prevé llevar a cabo la Paeria en los próximos meses. También anunció que prevén aprobar el proyecto de ampliación del polígono industrial El Segre a principios de 2026. Por otro lado, dijo que las próximas semanas llevarán a cabo una campaña “para promover el comercio local y el consumo de cerdo” para reducir las consecuencias económicas del brote de peste porcina.