El Palau de Vidre no estará listo hasta el primer trimestre de 2026

El pasado septiembre se cumplían dos años del inicio de la renovación del Palau de Vidre, y todo apunta que para estrenarlo habrá que esperar, como mínimo, un par de meses más. Y es que a pesar de que la reforma del edificio como tal lleva acabada desde el verano, la instalación de su mobiliario, la ordenación de espacios y ultimar los detalles para su óptimo funcionamiento todavía están pendientes de ejecutarse. De hecho, el gobierno municipal informó que la licitación de estos trabajos, valorados en 1,13 millones de euros, está en trámites de adjudicación y formalización del contrato y que “una vez esté adjudicado, son tres meses de ejecución”, por lo que “la previsión es que esté listo durante el primer trimestre del año que viene, aproximadamente”.

La rehabilitación de este icónico pabellón de los Camps Elisis empezó en septiembre de 2023 y fue adjudicada por 5,7 millones de euros procedentes de fondos europeos. No obstante, la reforma se vio alterada tras hallar viguetas con aluminosis, lo que obligó a modificar el contrato para solventar este percance y destinar 350.514 euros más. La previsión es que el espacio, además de acoger usos feriales, sea un hotel de entidades, la sede de la concejalía de Participación Ciudadana y de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), que abandonará su histórica sede de la plaza Sant Llorenç, en el Barri Antic.

El Palau de Vidre también fue utilizado como mezquita desde 2010 hasta 2022 por la comunidad musulmana Ibn Hazm, la más numerosa de la ciudad.