La Paeria impulsa una jornada sobre el impacto emocional del proceso migratorio

El ayuntamiento de Lleida ha impulsado una jornada llamada Migracions i salut mental en la cual se reflexionará sobre el impacto emocional del proceso migratorio.

Está programada para el miércoles 10 de diciembre, en motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, y participarán una setentena de profesionales.

La propuesta tiene la voluntad de mejorar el bienestar emocional de las personas migradas, al mismo tiempo de impulsar acciones colectivas para reforzar la cohesión social. Así pues, se realizarán ponencias, talleres parcitipativos y una mesa redonda de experiencias sobre el tema.

La jornada está organizada por la Regidoria de Derechos Civiles, encabezada por Robert Pino, que ha afirmado que las sociedades contemporáneas viven "inmersas en dinámicas aceleradas y desigualdades estructurales". El regidor también ha declarado que la propuesta va "más allá de la información y la formación", sino que pretende promover espacios de atención emocional y coordinación.

Programa de la jornada

El día se iniciará con la intervención del coordinador del Programa de Psiquiatría Transcultural del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Francisco Collazos, quien abordará el impacto del proceso migratorio en la salud mental. A continuación, la psicóloga especialista en expatriación y relaciones multiculturales, Karina Lagarrigue, reflexionará sobre el rol profesional en la acogida.

Después, se presentarán talleres piloto en apoyo al proceso migratorio, basados en dinámicas de teatro imagen, a cargo de Jaume Belló, Mariia Rakitina y artistas participantes, que invitarán a comprender las vivencias migratorias desde una perspectiva creativa. La jornada culminará con una mesa de experiencias que reunirá expertas como Alba Cuxart (ISGlobal), Yolanda Osorio (programa SATMI), Laura Castaño (ABSORBO) y Fàtima Ahmed, cofundadora de la Associació Intercultural Diàlegs de Dona.