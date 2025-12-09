Sospechan que los asaltantes que dispararon siete tiros en la Mariola de Lleida vinieron de Tarragona

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el incidente con un arma de fuego que hubo a primera hora de la madrugada del pasado viernes en la Mariola. Ocurrió minutos después de las 0.00 horas en la plaza de Barcelona y calles de los alrededores y se llegaron a escuchar hasta siete tiros, que se efectuaron con una pistola detonadora (de fogueo), como avanzó SEGRE .

Los investigadores sospechan que se trata de un ajuste de cuentas y que los asaltantes procedían de las comarcas de Tarragona. De hecho, con uno de los coches que el que huyeron y que fue hallado en el interior de Montoliu había sido sustraído horas antes en la capital tarraconense. Los investigadores también hallaron un móvil que se está analizando. No constan heridos ni detenidos y no descartan que haya nuevos incidentes.

Tras los tiros, acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, sin encontrar a ninguno de los asaltantes. Los policías se entrevistaron con testigos, que explicaron que parte de los implicados habían huido con al menos cuatro coches a gran velocidad.

Ambos cuerpos avisaron al resto de patrullas y se montó un dispositivo de búsqueda por la ciudad y por las salidas por carretera como la LL-11, la AP-2 o la N-240. Poco después, uno de los vehículos sospechosos —en el que iban cuatro ocupantes— fue localizado en el antiguo peaje de la AP-2 y se inició una persecución por la carretera C-230a que pasó por Albatàrrec y finalizó en Montoliu, según informaron fuentes solventes.

Teléfono móvil

Poco después, el coche fue hallado abandonado en una calle de esta última localidad con el motor en marcha y las puertas abiertas. Al parecer, en el coche hallaron un teléfono móvil. Los agentes hicieron una búsqueda por la zona pero no hallaron a ningún sospechoso. Asimismo, descubrieron que el coche había sido robado horas antes en Tarragona.

El vehículo fue trasladado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Paralelamente, los agentes que había en la Mariola recuperaron varias vainas. Los Mossos d’Esquadra investigan las causas del incidente y sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque no ha trascendido de qué índole. Se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad y recabando más información.