Alcorques ajardinados al alza

Familias con niños de los números 22 y 24 de la calle Camí de Picos, en Cappont, ajardinaron ayer nueve alcorques de esta calle, junto con la asociación EscoceLLs Lleida. La acción consiste en remover la tierra de alrededor de los árboles, colocar estacas y cuerdas en el perímetro y plantar vegetación, proporcionada por Horticultura Bellmunt y el área municipal de Jardinería, mientras que las herramientas las facilita el establecimiento Albert Soler.

El objetivo de esta iniciativa es embellecer la ciudad y, al mismo tiempo, ‘alejar’ a los perros de los árboles, ya que sus orines perjudican los troncos, explicó el portavoz de EscoceLLs Lleida, Sergi Cardona. Afirmó que en la ciudad ya hay 84 alcorques ajardinados en Blondel (donde arrancó la idea hace un par de años), Pardinyes, la Mariola y La Bordeta. Cardona explicó que precisamente en este último barrio fueron pioneros hace unos cinco años, antes de que EscoceLLs Lleida impulsara esta acción.

El ajardinamiento de alcorques es una tendencia creciente tanto en Lleida como en otras ciudades del Estado como Barcelona y Madrid, y también a nivel internacional. De hecho, a través de Instagram, la asociación mantiene contacto con iniciativas similares en Nueva York, Tokio o París, donde intercambian fotografías de sus respectivas acciones y comparten experiencias.

Cardona señaló que cada vez que reciben la propuesta de ajardinar alguno de estos espacios, solo la llevan adelante si un vecino se hace responsable de su mantenimiento. Asimismo, destaca su determinación ante los actos de incivismo, puesto que en algunos puntos de la ciudad han tenido que reconstruir los alcorques ajardinados hasta cinco o seis veces después de haber sido destrozados por actos vandálicos. Sin embargo, mantienen firme su filosofía de persistencia. “La idea es no dejar de hacerlo para que se cansen los vándalos antes que nosotros”, aseguró.