GRÁFICOS | La gripe se dispara en Lleida y desde hoy es obligatoria la mascarilla en centros de salud y residencias

Los casos de gripe se han triplicado en una semana en Lleida, y ya alcanza el nivel moderado de epidemia con 202 casos por cada 100.000 habitantes en las comarcas del llano, cuando la semana anterior era de 67 (nivel bajo). En el Pirineo la evolución de la tasa ha sido similar, ya que ha pasado de 79 a 218 casos por cada 100.000 habitantes. En toda Catalunya, este año ya se ha superado el pico de las últimas tres temporadas y la incidencia estimada se ha disparado hasta el nivel muy alto, con 418 casos por 100.000 habitantes.

La alta incidencia ha llevado al Govern a decretar el uso obligatorio de mascarillas en los CAP, hospitales, centros sociosanitarios y en centros de atención a la salud mental, así como en las residencias de mayores y de personas con discapacidad. Así lo anunció ayer la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Las mascarillas son obligatorias a partir de hoy para todas las personas a partir de seis años, tanto profesionales como pacientes y visitantes. Deberán llevarlas con una vigencia inicial de 15 días, excepto cuando se encuentren en sus habitaciones.

Los CAP diagnosticaron en Lleida 784 casos de gripe la semana pasada, más del triple que los 244 de la anterior (+221%), mientras que en las comarcas de montaña han aumentado de 58 a 160, un 175% más. En conjunto, en toda la demarcación la incidencia se ha disparado de 302 casos a 944, lo que supone un incremento del 229%. Un tercio de los infectados (309) tienen entre 15 y 44 años, y otra tercera parte (303 casos) son niños de 5 a 14 años. El ascenso de casos empezó hace seis semanas, antes de lo habitual y de forma más pronunciada.

En los hospitales de la capital, la semana pasada había dos pacientes ingresados con gripe. Uno tiene entre 60 y 69 años, y otro entre 70 y 79. No hay nadie contagiado en la UCI ni en ningún hospital del Pirineo. Profesionales de Urgencias constatan un aumento de personas infectadas, sobre todo mayores.

El porcentaje global de vacunación contra la gripe en el llano de Lleida es del 39,48%, cuando la misma semana del año pasado era del 37,08%. En el Pirineo las cifras siguen la misma tendencia, ya que a estas alturas de 2024 estaba vacunada el 36,31% de la población y este año, el 39,24%. Por colectivos, los mayores de 80 años son los que registran un mayor nivel de inmunización, con un 71,73% en Ponent y un 69,65% en las comarcas de montaña, seguidas de las personas de entre 70 y 79 años, con un 53,91% y un 52,41%, respectivamente. En el otro extremo de edad, la cobertura vacunal de los niños de hasta 4 años es del 41,43% y el 45,57%, respectivamente, y la de los de 5 a 14, del 34,53% y el 32,73%, respectivamente.

Salud explica que predomina la circulación del nuevo subtipo A (H3N2) variante K de la gripe, que se ha detectado en todos los continentes. En los países donde ya se ha superado el pico no se ha observado una gravedad de la enfermedad inusualmente alta.