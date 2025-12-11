Acuerdo para reubicar el nuevo crematorio junto al cementerio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la empresa funeraria La Lleidatana para trasladar el crematorio que esta tenía previsto construir en una finca de la calle Almería, cerca del barrio de Els Mangraners y junto a la carretera N-240, a un terreno de la calle Francesc Bordalba i Montardit de titularidad municipal al lado del cementerio. El cambio de ubicación se hará mediante un convenio para materializar la permuta de los terrenos, tendrá una duración de cuatro años y se llevará a la comisión de Gestión de la Ciudad de la próxima semana y, posteriormente, al pleno del 23 de diciembre. A cambio, en el solar de la calle Almeria en el que estaba previsto el tanatorio se habilitará una zona verde.

Este acuerdo llega después de varias manifestaciones de los vecinos de Els Mangraners en contra del crematorio, ya que consideraban que estaba muy cerca de viviendas y que contribuía a rodear “aun más el barrio de industrias contaminantes”. A raíz de las protestas, el gobierno municipal se comprometió a mediar con la empresa funeraria para buscar una ubicación alternativa. La teniente de alcalde de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, destacó que con este acuerdo consiguen “acercar el equipamiento al cementerio para dar un mejor servicio”.

“Es una victoria vecinal tras muchos meses de lucha”

La presidenta de la asociación de vecinos de Els Mangraners, Pilar Sánchez, se mostró ayer muy satisfecha con el acuerdo que han alcanzado la Paeria y la funeraria La Lleidatana. “Hemos conseguido que un particular haya aceptado negociar el traslado de un equipamiento que por ley podría haberlo hecho sin problemas y nos aseguramos que no se vuelva a instalar ninguna industria allí cambiando sus usos para que sea zona verde, es una victoria vecinal tras muchos meses de lucha y negociaciones”, dijo Sánchez. Añadió que “quizás algunos no estén satisfechos del todo, pero hemos logrado que este crematorio esté más lejos de su ubicación inicial y, además, el nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) prevé que los terrenos que rodean el barrio sean para viviendas, equipamientos y servicios”. Cabe recordar que el único crematorio que hay actualmente en la ciudad está dentro del cementerio municipal