La mascarilla vuelve a los centros de salud con aceptación de los usuarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mascarilla volvió a ser obligatoria ayer en los centros de salud y residencias como respuesta al gran aumento de casos de gripe, que en Lleida se han triplicado en una semana. La medida fue aceptada por la mayoría de usuarios de los CAP y hospitales, donde se facilitaron mascarillas a los que acudieron sin ellas porque no se acordaron de que eran obligatorias. Las farmacias tienen unidades limitadas, ya que “todas han hecho pedidos a la vez y los proveedores no dan abasto porque antes no había demanda, supongo que la semana que viene estará resuelto”, explicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Lleida, Maria Enrique-Tarancón.

La gran mayoría de personas llevaban mascarilla en el hospital Arnau de Vilanova, donde las dispensaban en el vestíbulo para quienes no sabían que es obligatoria. “Si es por prevención y lo dicen los médicos, ningún problema, es para protegernos todos”, opinó un usuario. Otra mujer señaló que “yo tengo las defensas bajas y suelo llevar mascarilla habitualmente, me parece bien que en ambulatorios y hospitales sea obligatoria, son lugares calientes donde puede circular mucho la gripe”. “Es cierto que la vuelta de las mascarillas recuerdan a la época de la covid, pero es por salud pública y responsabilidad, y aquí debemos colaborar todos”, afirmó otra mujer que salía de las consultas.

En el CAP de Tàrrega, casi todos los usuarios iban preparados con mascarilla y se la ponían antes de entrar. Eran una minoría los que no conocían la medida que, de momento, estará activa durante dos semanas. En algún caso puntual, algunos pacientes se dejaban la mascarilla puesta fuera del centro.

Menos médicos secundan la huelga en la segunda jornada

La segunda jornada de la huelga de médicos tuvo un seguimiento del 20% en Lleida según el sindicato convocante, Metges de Catalunya. La participación de ayer fue menor que la del martes, del 24%, y en ambos casos fue la más baja de Catalunya. Sin embargo, más médicos secundaron el paro ayer (55%) que el martes (45%) en tota Catalunya. Salud, por su parte, cifró el seguimiento medio en un 7,2%, sin precisar los datos de cada demarcación. Habrá nuevos paros los días 14 y 15 de enero. Cientos de facultativos volvieron a salir ayer a las calles de Barcelona, donde exigieron una sanidad “pública y de calidad” y un convenio médico propio. Protestaron por la sobrecarga asistencial y las guardias de 24 horas, que definieron como “maratonianas”.

La Navidad podría alargar el pico de contagios de gripe

El subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, auguró que el pico de la gripe pueda alargarse un poco más por las interacciones de Navidad. “Hay mucha interacción social y reuniones en espacios cerrados, quizás esto haga que el pico se pueda alargar un poco más”, dijo en Catalunya Ràdio. Añadió que por esas fechas se espera un “aumento de la transmisión” y que las complicaciones de estos casos se verán unos días más tarde. Desde el pico, “en dos semanas se notará en el ámbito hospitalario”.