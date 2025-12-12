Expediente sancionador a la titular de la jardinería de media ciudad

La Paeria abrió a finales de noviembre un expediente de imposición de penalidades a Urbaser, la actual empresa concesionaria del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de la jardinería urbana de la margen derecha del río, por “cumplimiento defectuoso en la ejecución del contrato”, según confirmó un portavoz del ayuntamiento. Explicó que el expediente fue motivado “por no haber activado y prestado el servicio de urgencias comprometido en el contrato”. Añadió que “los trabajadores de la empresa no acudieron a servicios requeridos por la Guardia Urbana para la retirada de ramas y árboles caídos por las tormentas registradas los días 8 y 12 de agosto”.

Según el pliego de condiciones de la concesión, la empresa debe disponer de un teléfono de atención las 24 horas los 365 días del año para dar respuesta a emergencias y excepcionalidades, así como un equipo básico de emergencias permanentemente de guardia con un plazo máximo de llegada de 40 minutos. El expediente propone una penalización equivalente al 1% de la adjudicación del contrato, lo que supone un importe de 36.384,7 euros, en aplicación de los términos previstos en la ley de contratos del sector público y en el propio pliego de condiciones del contrato.

Se da la circunstancia que la Paeria ya abrió expediente de imposición de penalidades a la anterior concesionaria de jardinería, la UTE Eulen-B. Biosca, el pasado mes de mayo. El contrato con esa firma terminó el 1 de junio y a finales de agosto se decretó la resolución del expediente y finalizó su trámite por vía administrativa. El consistorio expedientó a empresa después de diversos requerimientos y de constatar imcumplimientos del contrato. Las infracciones que detectó entonces están relacionadas con el personal adscrito al contrato y la falta de entrega de las programaciones de las tareas que debían efectuar los trabajadores, dificultando de este modo el seguimiento por parte de los técnicos municipales. De hecho, a partir de este hecho, el ayuntamiento convocó un nuevo concurso de jardinería que dividió la ciudad en dos lotes y ahora expedienta a la firma encargada de uno de ellos, el de la margen derecha.