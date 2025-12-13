SANIDAD
Avanza la estructura metálica para ampliar los quirófanos del Arnau
Las obras de construcción de una gran estructura metálica para sustentar la ampliación del bloque quirúrgico de Arnau de Vilanova avanzan y ya se puede observar el cierre de la parte inferior. Los trabajos fueron adjudicados por un importe de 24,6 millones y en un principio se anunció que estarían listos en 2026, aunque tal como publicó este diario el plazo se demorará. Esta obra es la de mayor envergadura actualmente en el hospital.