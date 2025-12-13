Avanza la estructura metálica para ampliar los quirófanos del Arnau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de una gran estructura metálica para sustentar la ampliación del bloque quirúrgico de Arnau de Vilanova avanzan y ya se puede observar el cierre de la parte inferior. Los trabajos fueron adjudicados por un importe de 24,6 millones y en un principio se anunció que estarían listos en 2026, aunque tal como publicó este diario el plazo se demorará. Esta obra es la de mayor envergadura actualmente en el hospital.