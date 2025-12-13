La Diputación de Lleida impulsa un amplio paquete de inversiones para reforzar la digitalización, el bienestar social y los servicios municipales

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, con los vicepresidentes Sandra Castro, Agustí Jiménez y Rosa Pujol durante la presentación de los presupuestos del 2026.

La Diputación de Lleida ha anunciado un ambicioso conjunto de inversiones destinadas a modernizar la administración local, reforzar la seguridad digital de los ayuntamientos y mejorar la calidad de vida al conjunto del territorio, con especial atención en las zonas rurales y más despobladas.

En el ámbito de la transformación digital, la corporación destinará 450.000 euros a la formación en inteligencia artificial (IA) dirigida a los entes locales. El objetivo es capacitar al personal municipal para integrar estas tecnologías en la gestión administrativa y avanzar hacia una administración más eficiente e innovadora.

Con respecto a la ciberseguridad municipal, se invertirán 750.000 euros en software antiencriptación y en sistemas de prevención de robos de datos, con mecanismos de respuesta inmediata ante incidentes. Esta medida llega después de los ciberataques sufridos este año por la Concejalía de Lleida y la misma Diputación.

El bienestar social también recibe un fuerte impulso, con 3,2 millones de euros destinados al tercer sector, de los cuales 918.000 euros son de inversión directa. Además, la Diputación asumirá el coste del transporte y de las terapias gratuitas en las escuelas de educación especial, reforzando el apoyo a las familias y a los colectivos más vulnerables.

En clave territorial, destaca la inversión de 3,5 millones de euros por extender la fibra óptica a la comarca de la Segarra, una actuación que tiene que mejorar la conectividad digital, la movilidad y el acceso a los servicios en municipios afectados por el despoblamiento.

La institución provincial también prevé dos millones de euros en ayudas directas para municipios afectados por catástrofes climáticas como inundaciones, incendios o fuertes tormentas, fenómenos cada vez más frecuentes a causa de la emergencia climática.

En el ámbito de la cooperación municipal, se destinarán 18,9 millones de euros al refuerzo de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) y de los Servicios de Asistencia Municipal (SAM), que dan cobertura a los 56 SAT existentes. Además, se crearán cuatro nuevas plazas de técnicos superiores para hacer frente a la falta de interventores a los ayuntamientos.

Finalmente, la Diputación cuadruplicará la inversión en la red de carreteras provinciales, que llegará a los 7,8 millones de euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las comunicaciones por toda la demarcación.