Las tarifas del taxi de la ciudad de Lleida subirán entre un 1,77% y un 2,35% el próximo año

Las tarifas del taxi de la ciudad de Lleida subirán el próximo año entre un 1,77% y un 2,35%, en función del concepto, si son aprobadas en el proximo pleno. El gobierno de la Paeria las llevará a la comisión de Buen Gobierno de la semana que viene, después de aceptar la propuesta de la asociación Loteutaxi y Tele Ràdio Taxi, que coinciden con el aumento planteado por la Comisión de Precios de Catalunya. Los precios ya aumentaron un 2,8% de media este año y un 2,6% el anterior.

Una vez aplicada la actualización planteada, en el caso de las tarifas para los días laborales entre las 7.00 y las 21.00 horas el precio por kilómetro será en 2026 de 1,15 euros, un 1,77% más que el actual, y el de la tarifa nocturna y de sábados y festivos queda en 1,43, un 2,14% más. La percepción mínima será de 5,45 euros (+2,25%) y 6,43 (+2,23%), respectivamente. La recogida a domicilio subirá a 1,79 euros (+2,29%) y 2,10 (+2,34%) y la espera, a 24,65 (+2,20%) y 29,45(+2,22%).

También se incrementan los precios por salir desde la estación y por llevar maletas (ambas tarifas costarán 0,87 euros, un 2,35% más) y por transportar animales domésticos (1,7 euros, un incremento del 2,30%). Además, la tarifa para los días de Navidad y Fin de Año pasará a 5,75 euros, un 2,13% más.

Argumentos

La Paeria argumenta para aceptar la propuesta que, respecto al año anterior, se ha registrado un aumento efectivo de las tres variables que marcan la evolución de los gastos fijos y variables de los taxistas, que son los costes laborales, el precio del combustible y el IPC general. Asimismo, detalla que la Comisión de Precios de Catalunya aprobó en una reunión el pasado 14 de noviembre un aumento medio de las tarifas del servicio de taxis del 2,21% para 2026, que coincide con la media planteada por las asociaciones de taxistas de Lleida ciudad.