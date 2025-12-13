Movilización vecinal contra el cierre de la ludoteca Arenys del Segre de Lleida

“La ludoteca serà sempre nostra!”. Esto gritaban ayer los niños y niñas de la ludoteca Arenys del Segre, situado en el número 72 del Passeig de Ronda, en la protesta celebrada ayer en contra del cierre de este equipamiento, previsto por la Generalitat para el próximo día 19. Una protesta a la que acudieron el personal de la ludoteca, familias y vecinos del barrio de Joc de la Bola para mostrar su rechazo a esta decisión y con la esperanza de encontrar una solución antes de su clausura definitiva. La movilización tuvo lugar ante representantes del gobierno municipal, así como de los grupos del PP, ERC, Junts y Comú. Después, un representante del gobierno se reunió con la dirección de la ludoteca. “Tras la reunión con la Paeria, lo que parece claro es que la decisión de cierre de la Generalitat es irrevocable y que no está por la labor de que pasemos a formar parte de su red municipal”, lamentó su director, Gregori Rodié. “La única posibilidad sería que la Paeria pidiera la cesión del local a la Generalitat y que este pase a estar bajo control de una asociación”. Una opción que “parece la más viable para el consistorio, pero si no se encuentra una solución antes de que cierre, es muy difícil que la ludoteca vuelva a abrir”.

Esta ludoteca lleva más de 30 años activa y la asociación de vecinos de Joc de la Bola ha instado tanto a la Síndica de Greuges de Lleida como de la Generalitat a que actúen para evitar su cierre. El presidente vecinal, Antoni Vila, opinó que “parece que para la Paeria esta ludoteca es prescindible, pero seguiremos luchando por ella”. El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, exigió al gobierno municipal que negocie “inmediatamente” con la Generalitat para evitar el cierre de la ludoteca y no dejar “ a sus 183 usuarios sin este recurso esencial”.