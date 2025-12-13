Un programa social contra la pobreza infantil en el barrio de la Mariola

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El proyecto comunitario APIB Mariola, impulsado por la Fundació Champagnat (Obra Social Maristes), fue clausurado ayer consolidándose como una respuesta integral para combatir la pobreza infantil en uno de los barrios más vulnerables de Lleida. Financiado por la Generalitat, el programa se ha desarrollado durante este año junto a entidades del barrio para ofrecer oportunidades a niños y familias de la Mariola. La iniciativa ha combinado cinco líneas de actuación: educación, hábitos saludables, deporte, actividades de ocio y apoyo a las familias; todas ellas abordadas desde un enfoque comunitario y preventivo. Ayer, la fundación hizo una evaluación final del proyecto en el edificio social Calidoscopi junto a representantes de las 13 asociaciones locales colaboradoras. Joana Aran, subdirectora de Champagnat, señaló que “la Mariola necesitaba este acompañamiento. Hemos hecho mucha piña con las entidades”. El acto, que contó con la presencia del teniente de alcalde Carlos Enjuanes, confirmó el impacto “muy positivo” de la iniciativa.