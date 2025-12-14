El Eix comercial de Lleida, lleno hasta los topes por la campaña navideña

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Centenares de leridanos aprovecharon la mañana y la tarde del sábado para hacer las compras de Navidad, lo que provocó que la principal arteria comercial de Lleida, el Eix, se llenara hasta los topes. Una afluencia de gente que irá a más los próximos días en motivo de la campaña navideña. En esta época se concentran la mayoría de festivos de apertura comercial. Precisamente, hoy es uno de ellos y también lo serán los domingos 21, 28 de este mes, así como el 4 y el 11 de enero. Según informaron fuentes del sector, los comerciantes constataron un gran inicio de la campaña navideña con el puente de la Purísima tras un “flojo” otoño de ventas que estuvo marcado por las altas temperaturas. Los otros festivos de apertura comercial del 2026 serán el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 29 de noviembre y el 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre.