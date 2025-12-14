Josep Presseguer, gerente del parque Agrobiotech Lleida: «El parque de Gardeny tiene posibilidades de crecimiento»

Vivió la primera etapa del parque científico y tecnológico de Gardeny como concejal del ayuntamiento y, tras su paso por el sector privado durante casi doce años, es gerente del que ahora es el parque Agrobiotech. ¿Le ha sorprendido algo en especial en su primeras semanas?

Sorprendido, no. Sí que me ha abrumado un poco encontrar tanta actividad y la cantidad de proyectos y empresas que hay.

¿Cuántas empresas y trabajadores hay?

Un centenar de empresas, porque el parque es un ecosistema vivo del que entran y salen empresas, esta es su función. Tenemos spin-offs, que es la primera iniciativa que surge de un grupo de investigación de la universidad; si sale adelante, se convierte en una start-up, que ya es una empresa o una semilla de empresa importante; y también empresas más consolidadas. Y trabajando hay una media de entre 1.000 y 1.400 personas.

¿Hay posibilidad de crecimiento o el parque ya ha tocado techo?

Hay posibilidad de crecimiento ordenado, porque hay empresas muy maduras que debemos ver qué evolución tienen. La mortalidad de spin-offs y start-ups no es muy elevada, pero existe. Tienes que dejar que la gente se consolide para ver qué pasa. Hay muy pocos metros libres, a veces debemos hacer encajes para colocar a nuevas empresas, pero en Gardeny hay posibilidades tremendas de espacio.

¿Se está trabajando en ello?

Sí. Es decir, estamos trabajando con un concepto que para mí sería muy importante. Hay un estadio que necesitan algunas empresas ya consolidadas, que es un escalado industrial antes de dar el salto a un polígono. Ya no necesitan tantos metros cuadrados de oficina y sí de logística o almacén, porque el producto ya lo tienen, pero deben afinar su escalado industrial. Es un tema a explotar, y ya estamos trabajando un poco con esta idea, porque solo llevo mes y medio.

¿En una zona adyacente?

Sí. El parque está rodeado de naves y quizás se podría hacer allí. Además, el nuevo POUM de Lleida incorpora los usos urbanísticos de Gardeny y debe facilitar este tema.

Supongo que el principal problema es la financiación.

Primero van las políticas y después, los medios. Tener claro hacia dónde debemos ir, y después buscar los medios para esas ideas, no al revés. El parque es un instrumento que necesita una estrategia alineada de sus patronos, Universitat de Lleida y Paeria, que la hay. Ha cumplido 20 años y es uno de los de Catalunya y de España en el que se fija la gente. Debemos dar el paso sénior, que significa ver, a nivel de inmuebles, qué conviene y cómo lo gestionamos.

Darle un nuevo impulso.

Sí. A mí me gustaría un campus de Gardeny. Debe estudiarlo y reflexionarlo la UdL, por supuesto, pero creo que sería algo muy bueno para la universidad y para el parque.

El Agrolivinglab en la antigua capitanía de artillería, ¿está en funcionamiento? Porque solo se inauguró la sala de actos.

No, aún está por rehabilitar. Está rehabilitada y en funcionamiento el ala a la derecha de la entrada, que es multiusos. Acoge innovation camps, encuentros empresariales, presentaciones y muchas actividades. Y creo que veremos obras en el edificio en 2026. Hay que acabar los servicios comunes. Un edificio histórico como este necesita que se respete su trama, pero debe ser moderno por dentro. Lo troncal, desde ascensores hasta acometidas de agua o luz, debe gestionarlo quien tiene la concesión, que es el parque. Y una vez tengamos la casa preparada, hablemos de qué podemos hacer allí.

¿Está solucionado el peso de la deuda histórica?

Lo he encontrado todo muy ordenado. Se ha hecho un gran trabajo, sobre todo por parte de los dos patronos —UdL y Paeria— y por los anteriores gerentes. Ya no es un tema de discusión. Se ha ordenado, se sabe bien cómo debe cubrirse, y no es un impedimento.

Así, ¿es asumible?

Con la reorganización es perfectamente asumible para las dos administraciones. No es el único parque que ha estado así; algunos incluso han hecho un concurso de acreedores. Aquí no ha pasado ni pasará.

Al margen de la deuda, ¿el parque se autofinancia?

Hay una parte que se autofinancia, pero hay otra derivada de sus inicios y de que las cosas deben mantenerse en la que deben acompañarnos los patronos. Hay que procurar que se automantenga, pero no es un negocio, sino un servicio público. Verlo como una empresa que debe tener beneficio nos pondría en la tesitura de tratar a nuestros usuarios como un parque empresarial no científico y tecnológico. Cuanto menos déficit genere, mejor, pero no me preocupa especialmente. Me interesa que de aquí salgan empresas que además patenten, que esas patentes las hagan crecer y que estén en el sistema del parque. He estado en una asamblea y en la junta de la red de parques de Catalunya. Y cuando hablas con tus homólogos, ves que los problemas son los mismos en todas partes. El parque no puede convertirse en una inmobiliaria ni en un sitio donde todo es gratis. Si queremos tejido de investigación de primer nivel en el territorio de Lleida, hay una parte que debe salir de la administración.

¿Falta implicación de la Generalitat?

La Generalitat debe hacer una reflexión, no solo sobre Lleida, sino sobre todos los parques de Catalunya. Ya he tenido ocasión de hacerle llegar que creo que los parques son un instrumento de país, porque además están territorializados. Si quieres innovación en la empresa, aparte de los servicios de la administración, dime qué otro instrumento de país tienes para potenciar la famosa cuádruple hélice. Dónde tienes gente que de una idea hace un producto, que puede crear una empresa y que esta empresa acabe siendo rentable acompañada por los servicios del parque, que debe ser el medio para que todo esto acabe fructificando.