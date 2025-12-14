La UdL, referente estatal en estudios sobre sostenibilidad

La Universitat de Lleida (UdL) es la tercera universidad española que más esfuerzos dedica en generar estudios científicos sobre sostenibilidad y lucha contra el hambre, y es la tercera en análisis de ecosistemas terrestres. Así lo recoge el informe de la Fundación CYD publicado el pasado miércoles, que analiza la producción científica de las universidades relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así como el gasto por estudiante y los precios de cada crédito de grado. Concretamente, el 13,27% de los estudios que ha producido la UdL son sobre Acción Contra el Clima y Sostenibilidad, el ODS número 13. “uno de los mayores desafíos contemporáneos” de la sociedad, según el propio informe del CYD. En este ámbito la de Lleida solo es superada por la Universidad de Cantabria (15,78%) y la de Ávila (13,53%).

Líder en estudios terrestres

A su vez, la UdL está en los más alto del podio en esfuerzos para la producción de estudios sobre ecosistemas terrestres (ODS-15), con un 14,38%, muy por delante del resto de universidades salvo de la de Ávila (14,12%). Asimismo, la de Lleida es la tercera en estudios sobre lucha contra el hambre (ODS-2) con un 14,78%, que la sitúa por detrás de las universidades de Cartagena (16,65%) y de La Rioja (15,23%).