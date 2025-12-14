PPA y PPC, muy similares, pueden arrasar las granjas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad altamente contagiosa que está causada por un virus con cepas que pueden provocar cuadros agudos o hiper agudos con niveles de mortalidad y morbilidad próximos al cien por cien. Pese a algunas cepas cursan con cuadros clínicos subagudos o incluso crónicos con menor mortalidad. Origina lesiones hemorrágicas en la piel y órganos internos del animal. A diferencia de la peste porcina clásica (PPC), esta enfermedad no cursa normalmente con sintomatología nerviosa.

En cualquier caso, es imposible la diferenciación de estas dos enfermedades mediante la sintomatología y en caso de sospecha clínica hay que realizar la toma de muestras de forma inmediata para hacer un diagnóstico laboratorial que permita su diferenciación. El período de incubación en el caso de la peste porcina clásica se sitúa entre los dos y los catorce días. En el caso de la peste porcina africana, el período de incubación varía en un rango de los tres a los 21 días Ambas afectan a los cerdos y a los jabalíes, pero no a los humanos, por ello, el consumo de la carne y el trabajo con animales es totalmente seguro.