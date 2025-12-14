Lleida vende en el mundo por valor de 238 millones

El sector porcino es una potencia exportadora y tiene en China uno de sus grandes mercados. - ACN

Lleida exportó el año pasado carne de porcino, elaborados y subproductos por valor de 238 millones de euros, una cifra que se supone un incremento de un 8,53% con respecto al ejercicio anterior, según los datos facilitados por la Cámara de Comercio. El gran mercado siguen siendo los socios comunitarios (177) millones, pero van ganando protagonismo los países terceros, que rozan los 61 millones. El vicepresidente de la Cámara, Pompili Roiger, destaca que Lleida se juega mucho en la exportación de porcino y recuerda que en los últimos dos años se habían abierto para empresas locales los mercados de Japón y Filipinas, que hoy se mantienen cerrados porque, al menos de momento aceptan la regionalización tras la declaración del foco de Cerdanyola. Japón hizo compras el año pasado por valor de 29,63 millones de euros, mientras que Filipinas alcanzó los 1,3, datos que ponen en valor la necesidad de que fructifiquen los contactos políticos con estos países para volver a recuperar la normalidad comercial.

En el caso de China, con casi seis millones, Roiger destaca el acuerdo que se había firmado antes del estallido de la PPA que preveía la regionalización por provincias. Es decir, que ahora el gigante asiático solo mantiene el veto a las comarcas barcelonesas. Pero alerta que, pese a todo, mantiene cerradas sus fronteras para toda España en el caso de la tripería y, precisamente es un gran mercado para estos productos junto con la casquería. El mejor cliente de Lleida es la vecina Francia, con más de 35 millones de euros, el segundo puesto del ranking es para Japón y el tercero para Italia (19,4).

En el caso de las comarcas de Lleida, son 31 las empresas que exportaron productos porcinos el año pasado, doce de ellas a la UE y las 19 restantes a países terceros.

En cualquier caso, es imposible la diferenciación de estas dos enfermedades mediante la sintomatología y en caso de sospecha clínica hay que realizar la toma de muestras de forma inmediata para hacer un diagnóstico laboratorial que permita su diferenciación.

El período de incubación en el caso de la peste porcina clásica se sitúa entre los dos y los catorce días. En el caso de la peste porcina africana, el período de incubación varía en un rango de los tres a los 21 días

Ambas afectan a los cerdos y a los jabalíes, pero no a los humanos, por ello, el consumo de la carne y el trabajo con animales es totalmente seguro.