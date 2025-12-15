Detenidas dos personas más por el apuñalamiento en una pelea tumultuaria en el Clot de les Granotes de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a cuatro hombres y una mujer, de entre 19 y 49 años, y un menor de edad, acusados presuntamente de un delito de lesiones con participación en una pelea tumultuaria y tentativa de homicidio doloso con un apuñalamiento . Los hechos tuvieron lugar en el Clot de les Granotes de Lleida en un incidente que dejó a una persona gravemente herida por arma blanca.

La agresión con arma blanca se produjo la madrugada del 18 de octubre. Fue a un hombre que se encontraba en la rampa de acceso de un aparcamiento de la plaza del Clot, tal como avanzó SEGRE . Los servicios de emergencia socorrieron a la víctima, que fue trasladada en estado grave al hospital. Según declararon dos amigos de la persona herida, el incidente se había iniciado cuando intentaban acceder a un bar musical situado en la avenida Alcalde Porqueres, donde fueron golpeados sin motivo aparente.

Cuando las víctimas intentaban marcharse del lugar, un grupo de personas los empezó a perseguir y agredir hasta que uno de los agresores apuñaló a una de las víctimas. La Unidad de Investigación del ABP Segrià asumió la investigación y empezó a recopilar información de testigos, del entorno del bar musical y de las cámaras de seguridad de los establecimientos por donde habían pasado durante la huida.

Control policial en el local nocturno

Para complementar la investigación y ante otros incidentes ocurridos en el mismo establecimiento, a finales de noviembre se realizó un control en el local en cuestión. Durante esta operación se identificaron 72 personas y se levantaron 7 actos: tres por tenencia de armas blancas, tres más por posesión de sustancias estupefacientes y una por desobediencia a los agentes de la autoridad.

Detenciones escalonadas de los presuntos agresores

Después de recopilar toda la información necesaria, el 2 de diciembre se efectuaron las primeras detenciones. Se arrestó un hombre de 49 años que supuestamente habría iniciado la agresión en la puerta del establecimiento, aunque no participó en el ataque posterior. También fueron detenidos dos hombres, de 27 y 32 años, y una mujer de 25 años, que presuntamente habrían perseguido y agredido las víctimas.

Dos días más tarde, el 4 de diciembre, los agentes detuvieron a un joven de 19 años, y finalmente, el 9 de diciembre, se procedió al arresto de un menor de edad en relación con los mismos hechos.

Uno de los detenidos quedó en libertad después de prestar declaración en comisaría, el menor pasó a disposición de la Fiscalía de Menores y el resto fueron puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida. Según han informado fuentes policiales, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.