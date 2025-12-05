Arrestados cuatro hombres por un apuñalamiento en una pelea tumultuaria en el Clot de les Granotes de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta semana a cuatro hombres por su presunta implicación con un apuñalamiento y una pelea tumultuaria que hubo la madrugada del sábado 18 de octubre en el Clot, según ha podido saber este periódico.

La causa se sigue por los delitos de tentativa de homicidio y riña tumultuaria en una investigación que sigue abierta. Los arrestados quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición ante el juzgado que instruye el caso. En la reyerta un joven de unos 20 años resultó herido grave al recibir una puñalada en el abdomen que le afectó al hígado, como avanzó este periódico.

La agresión se produjo en una pelea entre dos grupos en la calle Folch i Torres, en el barrio del Clot. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra fueron alertados a las 3.51 horas de una algarada entre dos grupos y hasta el lugar acudieron varias patrullas, entre ellas los antidisturbios del ARRO. A su llegada, se encontraron en la entrada de un parking a un joven malherido que presentaba una herida por arma blanca en la zona del abdomen.

La víctima fue atendida in situ por los sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, posteriormente, le evacuaron en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave. Por su parte, los policías identificaron a seis jóvenes e iniciaron una búsqueda por la zona del supuesto autor de la agresión, que habría huido tras apuñalar a la víctima.

La Unidad de Investigación (UI) de los Mossos d’Esquadra en el Segrià se hizo cargo de la investigación y a lo largo de estas semanas han ido recabando indicios y se han entrevistado con testigos, lo que ha derivado en las primeras detenciones. Al parecer, la reyerta podría haber empezado en el interior de un local de ocio nocturno de la zona. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos.

Por otra parte, los Mossos siguen investigando la brutal paliza a un hombre de 37 años la madrugada del 23 de noviembre en la zona dels Vins. Por este caso ya ha sido detenido un adolescente de 17 años (ver SEGRE del martes). La víctima ha tenido que ser intervenida dos veces y estaba ingresada en coma inducido en la UCI del Arnau de Vilanova.