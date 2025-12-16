La gripe alcanza el nivel "muy alto", con casi 2.000 casos en una semana en Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El pico de la gripe sigue al alza y los contagios se disparan hasta los 1.980 diagnosticados en los CAP de Lleida durante la semana pasada, de los cuales 1.641 en las comarcas del llano y 339 en el Pirineo. Fueron más del doble que en la semana anterior, cuando hubo 942 (788 y 159, respectivamente), y los casos se han multiplicado por 13 en el último mes, según los datos oficiales del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

Las dos regiones sanitarias de Lleida dejan atrás el nivel "moderado" de la epidemia y ya alcanzan directamente el "muy alto", con 424 casos por cada 100.000 habitantes en el llano y 462 en el Pirineo. La semana pasada había 4 personas con gripe ingresadas en hospitales de la capital: una tiene entre 15 y 44 años, otra tiene entre 45 y 59, y dos tienen más de 80 años.

En el conjunto de Catalunya, la incidencia de la gripe se mantiene en ascenso desde hace siete semanas, manteniéndose por encima del muy alto nivel de transmisión por segunda semana consecutiva. La incidencia estimada es de 764 (700-828) casos por 100.000 habitantes. Predomina la circulación de la nueva variante K del subtipo A(H3N2), causante del 80% de los contagios.

En la temporada actual, tanto a nivel de positividad de los test en la población pediátrica como en las incidencias estimadas en adultos, la tendencia de ascenso de la incidencia se registró antes y de forma mucho más marcada que en la temporada anterior.

Mascarillas obligatorias

La Generalitat decretó el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, sociosanitarios y geriátricos a partir del pasado miércoles, en respuesta al gran aumento de los casos de gripe. La medida se extenderá como mínimo hasta la Navidad.