Quién fue Ramon Bellmunt y por qué tiene una nueva calle en la ciudad de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad cuenta desde ayer con una calle dedicada al músico, pedagógo y gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situada entre las calles Arquitecte Morera i Gatell y Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada.

Al descubrimiento de la placa asistió el alcalde, Fèlix Larrosa, y familiares y amigos de Bellmunt, que, entre otros muchos méritos, impulsó la creación de la Orquesta Filarmónica de Lleida e introdujo el jazz en la ciudad.