Quién fue Ramon Bellmunt y por qué tiene una nueva calle en la ciudad de Lleida

En la zona de Vila Montcada

La calle Ramon Bellmunt está en Vila Montcada.

La calle Ramon Bellmunt está en Vila Montcada. - JORDI ECHEVARRIA

La ciudad cuenta desde ayer con una calle dedicada al músico, pedagógo y gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situada entre las calles Arquitecte Morera i Gatell y Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada. 

Al descubrimiento de la placa asistió el alcalde, Fèlix Larrosa, y familiares y amigos de Bellmunt, que, entre otros muchos méritos, impulsó la creación de la Orquesta Filarmónica de Lleida e introdujo el jazz en la ciudad.

