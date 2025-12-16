NOMENCLÁTOR
Quién fue Ramon Bellmunt y por qué tiene una nueva calle en la ciudad de Lleida
En la zona de Vila Montcada
La ciudad cuenta desde ayer con una calle dedicada al músico, pedagógo y gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situada entre las calles Arquitecte Morera i Gatell y Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada.
Al descubrimiento de la placa asistió el alcalde, Fèlix Larrosa, y familiares y amigos de Bellmunt, que, entre otros muchos méritos, impulsó la creación de la Orquesta Filarmónica de Lleida e introdujo el jazz en la ciudad.