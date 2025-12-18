El nuevo presupuesto, rechazado en comisión con el ‘no’ de la oposición

Los grupos de la oposición de la Paeria votaron ayer en bloque contra el proyecto de presupuesto del gobierno, lo que obliga al PSC a buscar un pacto 'in extremis' para aprobarlo en el pleno del próximo martes. Este fue el punto más destacado de la comisión de Buen Gobierno, donde el gobierno se quedó solo votando a favor. A pesar de recibir un dictamen desfavorable, el gobierno llevará su propuesta al pleno. La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, aseguró que “seguiremos negociando hasta el último momento para buscar un consenso”. Añadió que no han recibido ninguna enmienda de la oposición, “pero estamos dispuestos a escuchar ofertas”. Valls destacó que las cuentas prevén una inversión récord de 63 millones para, entre otras actuaciones, revitalizar el Barri Antic y la Mariola y resolver la inundabilidad de Cappont. Este “no” llega un día después de que también se rechazara en comisión la prórroga de la concesión del servicio de buses.

El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, dijo que, tras “el atasco” del gobierno con el presupuesto, “veremos si se agarra al flotador de Junts, como han hecho otros años, o hace un giro a la derecha”. La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, señaló que el gobierno “se verá forzado a una cuestión de confianza al no haber tenido capacidad para negociar el presupuesto, ya que solo buscan que nos sumemos a su visión de ciudad”, y recordó que han sido los únicos que han presentado unas condiciones para pactar la abstención. Por parte de Junts, que ha sido el socio del PSC para aprobar las cuentas y las ordenanzas durante este mandato, su portavoz, Violant Cervera, dijo que la propuesta “no se centra en las principales problemáticas de Lleida como la seguridad, el incivismo, las okupaciones y la movilidad” y que parte de las inversiones “se financian con deuda” que “hipoteca las cuentas futuras de la ciudad”. El Comú también dijo que el presupuesto “desatiende aspectos claves” como la movilidad y políticas en juventud y en acción comunitaria.