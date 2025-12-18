Fiscalía sigue pidiendo 11 años de prisión para el acusado de violar tres veces a su expareja en Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Lleida ha reafirmado este jueves la petición de once años de prisión para un hombre acusado de cometer tres agresiones sexuales a su expareja e incumplir la prohibición de aproximación estipulada por las autoridades. El juicio en la Audiencia Provincial de Lleida gira en torno a hechos ocurridos entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre del 2022, episodio que, según la víctima, se produjo bajo amenaza de muerte y por miedo continuado al acusado.

Durante la vista, la mujer ha explicado que él la violó en tres ocasiones en poco menos de una semana. Por su parte, el procesado ha negado las amenazas y las agresiones, ha declarado que se vieron a petición de la mujer y ha afirmado que ella quería reanudar la relación. La Fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de once años de prisión para el hombre, mientras que la defensa ha pedido la absolución.

La versión de la víctima y la del acusado

La víctima ha relatado que la primera agresión sexual se produjo el 26 de octubre del 2022. Según ha declarado en el juicio, él la llamó para pedirle 130 euros y dos paquetes de tabaco, se desplazó al edificio del Paseo de Ronda donde él vivía y se lo dio. Cuando estaban en el portal, ha afirmado que él le dijo que quería enseñarle la habitación de alquiler donde vivía y la hizo entrar en la vivienda. "Subí con él porque tenía mucho miedo. Me hizo desnudar, me obligó a mantener relaciones y de madrugada pude escapar", ha relatado.

El segundo episodio se habría producido tan sólo dos días después, el 28 de octubre del 2022, cuando el hombre volvió a pedirle dinero para poder pagar una casa nueva que había conseguido. La mujer ha declarado que en aquella ocasión volvió "por miedo" a la vivienda y que él la obligó nuevamente a desnudarse y a mantener relaciones sexuales no consentidas. Según ha afirmado la víctima, la puerta "estaba cerrada" y "no podía salir de allí".

La tercera agresión se habría producido el 1 de noviembre. Según la mujer, él la llamó para decirle que lo esperaba en una gasolinera para devolverle el dinero. Posteriormente, ha declarado, él la hizo subir al coche con el pretexto de enseñarle su nueva casa y allí volvió a agredirla sexualmente. Durante la noche, la mujer grabó varias imágenes con su teléfono móvil que se han reproducido al juicio.

Por su parte, el procesado ha afirmado que la versión de la mujer es "mentira", que ella le había dicho que quería reanudar la relación y que varias veces le había manifestado que retiraría la denuncia para dejar sin efecto la orden de alejamiento. Según el hombre, se vieron un día en la calle y sólo estuvieron juntos en la misma casa el 1 de noviembre. Aquel día, ha afirmado que ella la llamó diciéndole que lo amaba, que le pidió que fuera a buscarla y que le dijo que no pasaría nada porque se vieran. "Ella empezó a desnudarse desde que entró por la puerta", ha declarado.

Una mujer "vulnerable"

Durante el juicio, una doctora que atendió a la mujer en el hospital ha declarado que la víctima le manifestó que el hombre le había obligado a mantener relaciones sexuales en tres ocasiones. Por su parte, una trabajadora social y una psicóloga que se entrevistaron con ella han declarado que la relación de pareja era "disfuncional" y que la mujer era muy vulnerable, seguramente tenía algunas dificultades psicológicas, no contaba con ninguna red social de apoyo y tenía una dependencia emocional hacía el hombre.

Les peritas han añadido que la mujer les ofreció un relato desordenado y con incoherencias, y presentaba desequilibrio emocional y "confusión mental", por lo cual el miedo al que ella les refirió no podía acreditarse que fuera "tan real como ella intentaba manifestar". Por el contrario, han declarado que no detectaron que la mujer tuviera algún motivo "superfluo" o "escondido" detrás de estas acusaciones. "Parte de lo que ella explica puede ser que haya sucedido, pero no podemos concretar si se ha producido tal como ella relata", han concluido.

Delito continuado de agresión sexual

En el turno de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido la petición de 10 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con penetración y de 1 año por un delito de ruptura de condena, además de 10 años de libertad vigilada, la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros durante un periodo superior en un año a la pena impuesta, y la prohibición de trabajar en trabajos que impliquen un contacto con menores durante 8 años. Además, ha solicitado una indemnización de 15.000 euros.

Por su parte, la acusación particular se ha adherido a las peticiones del ministerio público. Les dos acusaciones han destacado la credibilidad y la coherencia del relato ofrecido por la víctima. Por el contrario, la defensa ha pedido que el hombre sea absuelto de los dos delitos y, subsidiariamente, que sólo se lo condene por la ruptura de la medida cautelar. El juicio ha quedado visto para sentencia.