Ilnet, virtual ganadora del contrato de limpieza y recogida de basura de Lleida

La actual concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, Ilnet, formada por la Unión Temporal de Empresas Romero Polo-Valoriza será, salvo sorpresa de última hora, la adjudicataria del nuevo contrato de este servicio para los próximos 10 años al lograr la mejor valoración tanto en el apartado económico como técnico.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Romero Polo-Valoriza, que es la titular de la actual concesionaria de limpieza viaria y recogida de basuras, Ilnet, será con toda probabilidad la adjudicataria del contrato de este servicio para los próximos 10 años. Su oferta técnica ha sido la mejor puntuada de las tres que se han presentado, por delante de la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la de Arnó-Grupo GBI, según refleja el informe presentado ayer a la mesa de Contratación del ayuntamiento. El máximo de puntos que se podía obtener en este apartado era de 40, y el resultado final ha sido de 30,125 para Romero-Polo Valoriza, 26,350 para FCC y 26,175 para Arnó-GBI. En esta sesión también se abrió el último sobre, correspondiente a la oferta económica, en la que también la suya, de 238.066.284,30 euros, es la más barata, aunque por muy poco margen con respecto a las otras dos, que son de 238.245.004,16 y 238.274.580,90 euros, respectivamente.

La UTE Romero Polo-Valoriza ha logrado la mejor puntuación en las 4 áreas de la oferta técnica: limpieza viaria, recogida, ‘deixalleries’ y gestión del contrato e instalaciones. En el primer apartado logró la mejor puntuación en el área de maquinaria y parques auxiliares y empató con Arnó-Grupo GBI en limpieza del Centro Histórico, primera corona y barrios. Sin embargo, fue la peor puntuada en l’Horta, EMD y polígonos y complementos. En la de recogida fue donde Romero Polo-Valoriza más destacó, logrando la mejor calificación en 6 de 9 categorías; recogida de papel, cristal y envases ligeros; zonas de difícil acceso; puerta a puerta, donde propone ampliar el servicio a parte del Camp d’Esports; recogida en l’Horta; limpieza de contenedores; y equipamiento. En este ámbito, la actual concesionaria superó en dos puntos a la segunda (12,250 frente a los 10,125 de FCC). En el área de deixalleries, fue la mejor puntuada en las tres categorías (minideixalleries, nuevo equipamiento y deixallería fija y móvil), y en la última categoría sacó la mejor nota en mejora de instalaciones.

En el caso que la actual concesionaria gane el concurso, Romero Polo se mantendrá como la principal empresa prestadora de servicios del ayuntamiento, ya que en mayo también se le adjudicó el contrato para el mantenimiento del alumbrado público para los próximos 12 años junto con la empresa Edison Next Spain y que está valorado en 31,2 millones de euros.