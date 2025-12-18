SERVICIOS
Negocios y oficinas sin luz durante horas por obras en la zona de Noguerola de Lleida
"Me dijeron que no me quedaría sin luz, pero desde las ocho que no hay, tengo las neveras llenas", explicaban desde una panadería-cafetería
Las obras de mantenimiento que Endesa llevó a cabo ayer en la red eléctrica del Noguerola dejaron sin suministro desde primera hora hasta pasado el mediodía a varios edificios. A pesar que habían sido anunciadas por la compañía, la afectación fue mayor de lo esperado, ya que dejó sin luz a establecimientos y oficinas que, en un principio, quedaban excluidos del corte. Uno de ellos fue la delegación de Empresa y Trabajo de la calle General Brito, así como a una panadería-cafetería de la misma vía.
“Me dijeron que no me quedaría sin luz, pero desde las ocho que no hay, tengo las neveras llenas, sin poder atender bien a mis clientes y con el riesgo de perder el género”, lamentó su responsable. El servicio se restableció poco después de la una del mediodía y la compañía dijo que los afectados pueden presentar una reclamación.