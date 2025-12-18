Negocios y oficinas sin luz durante horas por obras en la zona de Noguerola de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de mantenimiento que Endesa llevó a cabo ayer en la red eléctrica del Noguerola dejaron sin suministro desde primera hora hasta pasado el mediodía a varios edificios. A pesar que habían sido anunciadas por la compañía, la afectación fue mayor de lo esperado, ya que dejó sin luz a establecimientos y oficinas que, en un principio, quedaban excluidos del corte. Uno de ellos fue la delegación de Empresa y Trabajo de la calle General Brito, así como a una panadería-cafetería de la misma vía.

“Me dijeron que no me quedaría sin luz, pero desde las ocho que no hay, tengo las neveras llenas, sin poder atender bien a mis clientes y con el riesgo de perder el género”, lamentó su responsable. El servicio se restableció poco después de la una del mediodía y la compañía dijo que los afectados pueden presentar una reclamación.