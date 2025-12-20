Dos detenidos por lesiones, uno por maltrato y el otro por robo en Lleida

Vista general de las dependencias de la comisaría de la Guardia Urbana.SEGRE

La Urbana llevó a cabo varias detenciones el jueves por la noche y ayer de madrugada. Además del presunto autor de un apuñalamiento, dos jóvenes de 21 y 22 años fueron arrestados en la calle Galera a las 20.05 horas por un delito de lesiones.

Mientras tanto, un joven de 26 años fue detenido en la calle del Carme por un delito de maltrato en el ámbito del hogar, después de que el aviso se recibiera a las 1.30 horas.

Por otra parte, un joven de 18 años fue arrestado por tentativa de robo en el interior de un vehículo.