Empieza el cambio del alumbrado público a tecnología LED en Ciutat Jardí

La Paeria ha iniciado esta semana las obras de sustitución del alumbrado del barrio de Ciutat Jardí, donde las farolas de vapor de sodio ahora estarán de tecnología LED. En total, se cambiarán 1.123 luminarias de las calles, donde se detectaron 17 puntos oscuros.

La actuación es parte de la inversión extraordinaria de 8 millones de euros de un crédito sin intereses concedido por el Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). El dinero se devolverá con el ahorro obtenido en el coste de la energía, que según afirma la Paeria será de un 64%.