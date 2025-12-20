EDUCACIÓN
Estudiantes organizan un mercado de ropa de segunda mano en el instituto Manuel de Montsuar
Es a beneficio de Refem
El instituto Manuel de Monstuar acogió ayer un mercado solidario de ropa de segunda mano, denominado 4th Thrift Charity Shop, organizado por una docena de alumnos de primero de Bachillerato y coordinados por la profesora Marta Chavarriga. Las piezas de ropa fueron aportadas por la propia comunidad educativa del centro y se pusieron a la venta por precios simbolicos de entre 1 y 5 euros, en función de sus características y su estado. También aceptaron donativos.
El objetivo de la iniciativa es doble. Por un lado concienciar sobre el derroche de ropa y promover su reutilización y, por otro, ayudar a la asociación Refem, que trabaja con mujeres maltratadas o en situación de vulnerabilidad, a la que el centro entregará la recaudación conseguida, 342 euros (en la edición anterior fueron 263).
Minerva Villalba Jiménez, una de las alumnas organizadoras, explicó que se organizaron en cuatro comisiones: difusión interna, difusión externa, logística y gestión de ropa. Explicaron la inciativa clase por clase, clasificaron la ropa y la pusieron a la venta. “Estamos muy contentos y muy orgullosos”, remarcó.
Chavarriga recordó que esta iniciativa surgió de los propios estudiantes hace cuatro cursos a raíz de un intercambio con Letonia y añadió que, antes del mercado, en las tutorías se trabajaron con vídeos y juegos los problemas que comporta magastar ropa.