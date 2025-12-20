Estudiantes organizan un mercado de ropa de segunda mano en el instituto Manuel de Montsuar

El mercado de ropa de segunda mano de ayer en el Manuel de Montsuar. - INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El instituto Manuel de Monstuar acogió ayer un mercado solidario de ropa de segunda mano, denominado 4th Thrift Charity Shop, organizado por una docena de alumnos de primero de Bachillerato y coordinados por la profesora Marta Chavarriga. Las piezas de ropa fueron aportadas por la propia comunidad educativa del centro y se pusieron a la venta por precios simbolicos de entre 1 y 5 euros, en función de sus características y su estado. También aceptaron donativos.

El objetivo de la iniciativa es doble. Por un lado concienciar sobre el derroche de ropa y promover su reutilización y, por otro, ayudar a la asociación Refem, que trabaja con mujeres maltratadas o en situación de vulnerabilidad, a la que el centro entregará la recaudación conseguida, 342 euros (en la edición anterior fueron 263).

Minerva Villalba Jiménez, una de las alumnas organizadoras, explicó que se organizaron en cuatro comisiones: difusión interna, difusión externa, logística y gestión de ropa. Explicaron la inciativa clase por clase, clasificaron la ropa y la pusieron a la venta. “Estamos muy contentos y muy orgullosos”, remarcó.

Chavarriga recordó que esta iniciativa surgió de los propios estudiantes hace cuatro cursos a raíz de un intercambio con Letonia y añadió que, antes del mercado, en las tutorías se trabajaron con vídeos y juegos los problemas que comporta magastar ropa.