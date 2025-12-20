Jordina Freixanet: “Somos la opción de izquierdas para la Paeria”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La alcaldable y portavoz republicana en la Paeria, Jordina Freixanet, afirmó ayer en el desayuno de Navidad de la Federación Regional de ERC con los medios que el gobierno municipal “vive completamente cansado y desconectado” de la realidad de la ciudad. Ante esta situación, remarcó que existen dos alternativas, “la derecha que comparte partido político con Feijóo y Mazón y la izquierda que vela por un cambio real de modelo de la ciudad”. Añadió que no quieren “la Lleida de los 180.000 habitantes que crece a base de barrios degradados”, sino “apelar a los jóvenes leridanos que viven en las grandes capitales en una habitación y que no pueden volver porque no tienen opciones reales de un futuro digno”. Respecto a los presupuestos de la Paeria para 2026, apuntó que han puesto sobre la mesa la abstención y dijo que “nosotros nos arremangamos si son capaces de llegar a acuerdos” porque “hacer política no quiere decir bloquear por bloquear”. Pero cree que el gobierno “no tiene capacidad de negociación y no querrá pactar porque prefiere la vía fácil de la cuestión de confianza”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló que ERC “sabe escuchar, y allí donde no gobierna es importante que lo haga”. “En 2027 creo que en eso podremos hacer un cambio importante”, auguró.

Vilalta dice que Illa “vive de rentas” de ERC

La diputada de ERC Marta Vilalta reprochó al president Salvador Illa la falta de una financiación singular para Catalunya y le acusa de incumplir los pactos de investidura. Destacó que está “sin presupuestos ni estabilidad” y que “vive de renta con proyectos territoriales y de país que son herencia del gobierno republicano presidido por Pere Aragonès”.