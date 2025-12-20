El Servei de Acollida Municipal acaba el tercer circuito del 2025 con más de 80 alumnos

El acto de clausura del programa del pasado miércoles.Ayuntamiento de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servei de Acollida Municipal (SAM) impulsado por la Paeria ha finalizado esta semana su tercer circuito de acogida del 2025. Se trata de una iniciativa para apoyar a personas recién llegadas en el proceso de adaptación a la ciudad.

Más de 80 alumnos han participado de esta edición, que ha incluido sesiones formativas y actividades de conocimiento.

El pasado miércoles se celebró el acto de clausura del circuito, donde se entregaron los certificados acreditativos a los participantes. Entre las actividades, destaca un desayuno con comidas típicas de los diferentes países de origen del alumnado.

Los circuitos de primera acogida incluyen propuestas como la explicación de los servicios municipales, derechos y deberes o trámites esenciales, a la vez que formación lingüística del catalán.

También se organizan salidas a espacios emblemáticos de la ciudad, como la Seu Vella, la Paeria, el Dipòsit de l'Aigua o el Museu Morera.