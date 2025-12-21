Lleida solo ‘rascó’ un décimo del Gordo en 2023

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los orígenes del Sorteo de Navidad se sitúan en el 18 de diciembre de 1812 bajo el nombre de Lotería Moderna. Surgió en España durante la Guerra de la Independencia y fue concebida por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, como “un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes”. El primer Gordo de la historia fue para el número 03.604 y los décimos no llevaron la denominación de sorteo de Navidad hasta 1897. Otro dato histórico es que en 1938, durante la Guerra Civil, se celebraron dos sorteos: uno en Barcelona y otro en Burgos. La relación con los niños de San Ildefonso tiene sus raíces en el año 1771, cuando un alumno de esta institución participó por primera vez en el sorteo. Las niñas pudieron cantar por primera vez premios en 1984.

En las comarcas leridanas el Gordo ha caído en ocho ocasiones. La primera vez fue en 1881 en Lleida, capital que repitió en 1901 y en 2023 se vendió un décimo. Sort ha sido la más agraciada con el primer premio, que ha repartido cuatro veces, el último en 2017. En La Seu d’Urgell se dejó ver en 2018. Como cifra final, el 5 es el número que más veces ha resultado premiado: 32 veces, pero nunca ha terminado en 25. Le siguen el 4, con 27 veces, y el 6, también con 27. La cifra final menos repetida ha sido el 1, seguida del 2 y el 9. En 1812 el precio del billete fue de 40 reales y el Gordo de 8.000 pesos fuertes.