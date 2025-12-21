Los loteros piden aumentar la dotación de los premios: “Antes daba por dos casas, hoy ni para un piso”

La asociación de administraciones de lotería Anapal recuerda su propuesta de aumentar la dotación del primer premio de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo como una medida para refrozar el atractivo del sorteo. “Antes permitía comprar casi dos casas mientras que hoy casi no te da ni para un piso”, aseguran. En este sentido, David Masip, responsable de la administración Rosa de Ponent de Lleida, opina que “se tendría que hacer una reestructuración para que la gente tenga la máxima recompensa posible”. Al respecto, asegura que en el sorteo del sábado de Lotería Nacional, uno de cada tres décimos tiene premio, aunque sea la devolución del dinero, mientras que en el de Navidad este promedio es de uno de cada diez. No obstante, remarca que no está de acuerdo en repercutir la subida de los premios en el precio del décimo. “No puede ser que todo vaya a costa del consumidor final”, destaca.

Otra de las reivindicaciones del sector es lograr una mayor consideración por parte de Loterías con el aumento de las comisiones que reciben los loteros. Según Anapal, de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, “la comisión baja al 4 y medio”. Por esto, piden aumentar la comisión de 90 céntimos que reciben por cada décimo vendido. “Somos la gallina de los huevos de oro del Estado, recaudamos millones y millones, por lo que se debería mejorar nuestra consideración”, asegura Masip. En el caso de Lleida, recuerda que hay muchas administraciones pequeñas, que no cuentan con los recursos suficientes para tener trabajadores, por lo que acaban haciendo, en el caso de Navidad, jornadas “maratonianas”.