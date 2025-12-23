Educación decreta la fusión de las ciencias en primero de Bachillerato

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Educación publicó ayer la modificación del decreto de Bachillerato, que fusionará las ciencias en el primer curso. La conselleria insistió en que los cambios son necesarios para adaptarse a la normativa estatal y se empezarán a aplicar el próximo curso, por lo que no afectarán a los alumnos que se presenten a la selectividad en 2026. En primero de Bachillerato, la asignatura de biología se unificará con la de geología y ciencias ambientales, y lo mismo pasará con física y química. Se reforzarán con una hora (llegando a las cuatro) y se podrán complementar con cuatro nuevas optativas anuales de dos horas semanales, a modo de “ampliaciones” de estas asignaturas, por lo que Educación defiende que finalmente no se perderán horas lectivas. El anuncio de estos cambios provocó muchas críticas de profesores.

Por otra parte, se han creado cinco itinerarios enfocados a los distintos estudios superiores que interesen a cada alumno. Otro cambio es que el Treball de Recerca (TdR) perderá peso y se considerará como una asignatura más, dejando de contar el 10% de la nota, como ocurría hasta ahora. Asimismo, se ofertará una segunda lengua extranjera en segundo de Bachillerato.

En un primer momento, se anunció también que literatura catalana y castellana pasarían a ser asignaturas optativas en el primer curso. Sin embargo, el Govern rectificó y explicó que este cambio finalmente no se aplicará, ya que habló con el ministerio de Educación para que se atendiera a la singularidad cultural y lingüística de Catalunya.

Educación insistió en que el motivo principal de esta modificación es “evitar el perjuicio del alumnado a la hora de homologar sus títulos en caso de movilidad geográfica y poder así garantizar sus derechos”. El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, explicó que el objetivo era aplicar los cambios “mínimos” al currículo para poder adaptar el decreto a la normativa estatal, teniendo en cuenta que el currículo es de 2022. “Creemos que era un momento para aportar estabilidad al profesorado y no aplicar más cambios de los que son estrictamente necesarios”, valoró. El departamento ofrecerá al profesorado asesoramiento en las direcciones para seguir los itinerarios propuestos.

Piden recursos y medidas más duraderas

La Fundació Bofill pide más recursos en educación y critica la falta de acuerdos y políticas sostenidas para revertir lo que ve como una “infrafinanciación histórica” del sistema educativo catalán. Ha lanzado una campaña con la que alerta de que “una de las inversiones en educación más bajas de Europa deja el acceso a unas oportunidades educativas completas en manos de las posibilidades de una familia o del contexto de un centro”.