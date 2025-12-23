Premio para la unidad de ictus de Lleida, que confía ampliar su servicio: “premia la calidad y la coordinación territorial”

Purroy, en el centro, con miembros de los otros hospitales de Lleida, el SEM y del colegio Pinyana. - SCD

La Unidad de Ictus de Lleida recibió ayer el sello de excelencia de la European Stroke Organisation (ESO), un galardón que acredita “la calidad del proyecto” de atención para esta dolencia y “la coordinación territorial” entre el Arnau y los hospitales del Pallars, de La Seu d'Urgell y de Vielha. Es la segunda región del Estado que obtiene este reconocimiento después de Almería "y nos motiva a avanzar en equilibrio territorial”.

Así lo aseguró el jefe de servicio de neurología del Arnau y de Lleida, Francesc Purroy, que, tras recibir el premio de la mano del programa Àngels, que promueve este reconocimiento, abogó por ampliar la cobertura para tratar ictus en Lleida. Una reivindicación que llega después de que la consellera de Salud, Olga Pané, asegurara el domingo que quieren ampliar la atención para que en Lleida se puedan practicar trombectomías, la intervención que se hace para los casos más graves, 12 horas todos los días de la semana.

Actualmente el Arnau solo las hace de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. "Trabajamos para ampliar la cobertura, es una cuestión de equidad territorial, todas las personas deben tener el mismo derecho para acceder a los tratamientos”, dijo Purroy. Recordó que en 2006, cuando nació el proyecto de atención a pacientes de ictus “solo podíamos tratar a los pacientes de Lleida y alrededores, pero gracias al proyeto teleictus pudimos conectarnos con Tremp, La Seu d'Urgell y Vielha y ampliar la cobertura”.

También recibieron el sello miembros de los hospitales del Pallars, de La Seu, de Vielha, del Sistema d’Emergències Mèdiques y los centros que han hecho campañas de concienciación sobre el ictus. La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), calificó ayer de “imprescindible” que Lleida pueda atender todos los ictus las 24 horas.

Por otro lado, la CGT denunció ayer que los contratos para el personal eventual del Arnau del 2026 son más cortos que los de 2025, lo que impedirá en algunos casos negociar vacaciones o volver a ser contratados tras un permiso de maternidad.