El 25 y 26 de diciembre: El Pesebre Viviente de Lleida sube el telón con una novedad

El recinto de la asociación Hangar-Mangraners de Lleida se prepara para acoger, un año más, el tradicional Pesebre Viviente de la ciudad. Esta 55ª edición, que tendrá lugar los días 25 y 26 de diciembre de 2025, abrirá sus puertas de seis de la tarde a ocho de la noche. Como novedad destacada, se ha implementado una entrada sin ruido en las seis de la tarde, especialmente diseñada para familias con personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, reforzando así el compromiso de la organización con la accesibilidad y la inclusión de todos los públicos.

Al frente de esta iniciativa se encuentran Miriam y Àngel Moreno, hijos de la fundadora original del pesebre, que han asumido la dirección con la clara voluntad de recuperar una actividad muy estimada y darle un nuevo impulso a la tradición navideña leridana. Esta representación se desarrolla en un espacio natural de 2.000 metros cuadrados, que transporta a los visitantes en el pueblo de Belén mediante la recreación de oficios antiguos y cuadros emblemáticos, como el nacimiento o la figura del caganer.

Implicación comunitaria y singularidad

Esta edición moviliza a un total de 85 participantes, con edades que van desde los dos meses hasta los ochenta años, los cuales darán vida a una treintena de escenas diferentes. El proyecto destaca por su gran implicación comunitaria, un pilar fundamental que lo mantiene vivo año tras año. Además, el Pesebre Viviente de Lleida presenta rasgos singulares que lo hacen único.

Experiencia inmersiva y sostenible

Entre sus características más notables, hay que subrayar que se trata de un pesebre dinámico, que recrea un Belén inmersivo donde el público puede sentirse parte de la escena. También es un acontecimiento musical, con cuatro escenas dirigidas por el reconocido Ramon Molins, que aportan una dimensión sonora única a la representación. Finalmente, el compromiso con la sostenibilidad es evidente, ya que utiliza materiales reutilizados, como tetrabriks, para la construcción de los decorados y elementos escénicos, minimizando así el impacto ambiental.

Adquisición de entradas

Les entradas para disfrutar de esta experiencia tienen un coste de cinco euros y se pueden adquirir fácilmente a través de la plataforma entradium.com. Para localizarlas, sólo hay que introducir el término "pessebre" al buscador de la página web. Se recomienda la compra anticipada para asegurar la disponibilidad y evitar colas.