Adjudicado a Ilnet el contrato de limpieza y recogida de basura de Lleida

El ayuntamiento de Lleida ha adjudicado a Ilnet, formada por la Unión Temporal de Empresas Romero Polo-Valoriza, el nuevo contrato del servicio de limpieza vial y recogida de basura de la ciudad, según han confirmado a SEGRE fuentes municipales. De esta manera, la actual concesionaria se seguirá encargando del servicio los próximos diez años. Tal como adelantó SEGRE, Ilnet ha conseguido la mejor valoración en el apartado tanto económico como técnico. En total, ha sumado 90 puntos en el concurso, ante los 86 de la siguiente oferta.

Una concesión por 10 años que han acabado siendo 20

La actual concesión fue adjudicada en 2006 a la UTE formada entonces por Romero Polo y Sufi . Su vigencia era de 10 años y acababa en marzo de 2016, pero en marzo de 2015 el pleno, con mayoría absoluta del PSC, aprobó por unanimidad, con los votos también de CiU y PP, una prórroga de dos años. En el siguiente mandato, con un gobierno en minoría del PSC, en febrero de 2018 se aprobó otra prolongación del contrato de seis años, al conseguir los socialistas el apoyo de Ciudadanos y PP.

El argumento básico fue que era necesaria para la puesta en marcha del servicio de recogida de basura puerta a puerta, que se implantó por primera vez en Ciutat jardí y Vila Montcada a finales de ese año, con la previsión de aplicarla más adelante en Balàfia y Pardinyes. Ya en el actual mandato, se dio luz verde a otra prórroga hasta finales de este año tras un acuerdo entre el gobierno socialista y Junts. Finalmente, hace un mes se aprobó la última, hasta el próximo 16 de marzo, para dar tiempo a la formalización del nuevo contrato, después de que la oposición forzara al gobierno a recortar la que había propuesto, hasta el 30 de abril. Así pues, una concesión por 10 años ha durado el doble, 20. Esta es una de las causas de que la maquinaria del servicio haya quedado obsoleta