Detenido un trabajador de una empresa externa de la Universidad de Lleida por robos en un despacho del campus de Cappont

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde a un hombre de 45 años acusado de dos robos con fuerza en instalaciones de la Universidad de Lleida. Según la policía, el primer hecho pasó el 19 de noviembre en un despacho situado en uno de los edificios del campus de Cappont, cuando alguien forzó una caja que tenían en un despacho y sustrajo todo el dinero que contenía.

Un robo similar sucedió el pasado viernes en el mismo despacho. En esta ocasión se sospechó que el autor o autora del robo tenía que ser alguien con vinculación con la universidad. Fruto de la investigación la policía pudo identificar al presunto ladrón. Se trata de un trabajador de una empresa externa que da servicios a la Universidad de Lleida.

El hombre, acusado de los dos hechos, quedó en libertad después de declarar en comisaría, a la espera de ser citado por el juzgado.