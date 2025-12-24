La gripe sigue al alza en Lleida con un 28% más de casos en siete días

Publicado por ACNMarc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La epidemia de la gripe no alcanza todavía el pico de contagios en Lleida, que registra un aumento semanal del 28,2%. En los CAP de la demarcación, la semana pasada se diagnosticaron 2.554 casos, de los cuales 2.169 en el llano y 385 en el Pirineo, mientras que durante los siete días anteriores hubo 1.991 (1.652 y 339, respectivamente). La incidencia, que se mantiene en el nivel muy alto por segunda semana consecutiva, sube de los 427-462 casos por cada 100.000 habitantes a los 525-560. La semana pasada había tres personas ingresadas con gripe en los hospitales de la capital: dos personas que tienen de 70 a 79 años y un niño de entre 0 y 4. “Recibimos un alto volumen constante de pacientes y las camas están llenas, pero no hay personas en los pasillos y los boxes están controlados”, explicó ayer Melba Concha, delegada de CCOO en el hospital Arnau de Vilanova.

A pesar de que la gripe sigue al alza en Lleida, la tasa de casos por 100.000 habitantes baja de 407 a 373 en el conjunto de Catalunya. En la última semana hubo un descenso de contagios del 8,3%. Salud lo ve como una buena noticia, pero pide “no bajar la guardia” y apela a la responsabilidad durante los próximos días, especialmente antes de dos semanas “complicadas” por los encuentros familiares y sociales propios de las vacaciones de Navidad. Así lo afirmó ayer el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, que explicó que en Catalunya ya se ha llegado al pico y ahora va “francamente a la baja”, pero no se puede descartar un “pequeño incremento” por el aumento de relaciones durante las fiestas. Asimismo, indicó que Salud mantendrá las mascarillas obligatorias en centros sanitarios y geriátricos durante quince días más, a partir de hoy.

Fernández destacó que la gripe es más “moderada” gracias a las vacunas, cuya efectividad es del 60-65%, señaló. En el llano ya se ha inmunizado el 41,3% de la población (entre ellos, el 50% de los mayores de 60 años), mientras que en el Pirineo se ha vacunado el 40,9% (el 48% de mayores de 60).