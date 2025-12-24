Las partidas de Quatre Pilans y Grealó de Lleida, sin agua durante seis horas por las obras de la línea eléctrica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los vecinos de todas las viviendas de las partidas de Grealó y Quatre Pilans, un centenar, sufrieron ayer un nuevo corte en el suministro de agua después de que las obras de la línea de alta tensión soterrada entre Alcarràs y Els Mangraners, a cargo de Solaria, causaran el reventón accidental de una de las tuberías principales de la zona. La rotura se produjo sobre las 10.00 horas y quedó reparada por parte de Aigües de Lleida pasadas las 18.00 horas, cuando los vecinos recuperaron el suministro.

La asociación de vecinos de l’Horta Sud denunció que el de ayer fue el cuarto reventón causado por las obras de la línea eléctrica desde septiembre, algo que corroboró Aigües de Lleida. Un portavoz de Solaria explicó que “llevamos a cabo estudios previos con cartografía, pero las excavadoras no tienen previsión milimétrica”.

Por otra parte, el presidente de la asociación vecinal, David Poca, denunció que “el lunes y ayer cortaron dos caminos municipales sin habilitar un paso alternativo, planos de desvío, señalización provisional ni carteles informativos obligatorios”.

La Paeria explicó, al respecto, que la Guardia Urbana inspeccionó la zona y levantó acta porque se había cortado un camino sin ofrecer alternativa de paso a los vecinos, como establece la licencia. “Se requerirá a la empresa que abra un paso alternativo o deje libre el camino”, señaló un portavoz municipal. Por su parte, Solaria destacó que el corte de ayer fue puntual, de 24 horas, y se avisó a los vecinos un día antes. “No imposibilitó el paso a ninguna vivienda”, añadió.

Los vecinos también alertaron de que la apertura de zanjas no está permitida durante la campaña de Navidad, pero la Paeria matizó que las restricciones genéricas durante Navidad y las fiestas mayores se aplican cuando las obras afectan a calles de la ciudad donde se celebran estas actividades, pero no en otros lugares.