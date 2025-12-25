El Comú de Lleida dedica un villancico a Fèlix Larrosa con el ‘fum, fum, fum’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Comú de Lleida publicó ayer en sus redes sociales un villancico dedicado al alcalde, Fèlix Larrosa, versionando el tradicional fum, fum fum. En la canción definen a Larrosa como “el rei dels anuncis fets amb powerpoint i detallets, sense accions ni aquí ni ara ni al carrer ni a la plaça, fum fum fum”.

En relación a los servicios como el de limpieza y transporte público, la canción dice que el gobierno municipal del PSC “prorroguem i prorroguem contractes vells i insuficients, la ciutat segueix ben bruta i no es canvia ni una ruta, fum fum fum”.

También acusan a Larrosa de “solucionar” el problema de acceso a la vivienda sin hacer un censo de las viviendas vacías de la ciudad, así como de invertir 850.000 euros en alumbrado navideño “mentre els pobres sense llar i els carrers sense asfaltar, fum fum fum”.