Mayor presencial policial en zonas comerciales durante las fiestas

Los Mossos d'Esquadra y las policías locales tienen en marcha el dispositivo especial de seguridad con motivo de la campaña de Navidad, que se alargará hasta después de las Rebajas. En el caso de Lleida ciudad, esta colaboración se lleva a cabo con la Guardia Urbana. El operativo Grèvol tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana y de los comerciantes durante un periodo de alta actividad comercial y de afluencia de personas, así como de mercancías. Los agentes patrullan a pie las zonas comerciales de los diferentes barrios para prevenir hurtos y robos, sobre todo en horas punta y con más afluencia de personas. El objetivo es reforzar la presencia policial de proximidad, según destaca Xavier González Espinet, jefe de proximidad del ABP del Segrià y Lleida ciudad de los Mossos d'Esquadra. González Espinet destaca que, además de las zonas comerciales donde hay más afluencia de personas con motivo de las fechas navideñas, se refuerza la vigilancia nocturna en polígonos industriales para evitar robos de material en naves, sobre todo en una época con mayor afluencia de mercancías por la venta online. También se incrementan las patrullas en las áreas de servicio donde paran a descansar los camioneros para evitar robos en los vehículos. Una mayor presencia policial que se refuerza con la colaboración de la Urbana, remarca González Espinet. También se llevan a cabo controles de tráfico para concienciar sobre la importancia de no consumir alcohol ni drogas al volante. Asimismo, hay mayor presencial policial en zonas de ocio y en actos o actividades con gran afluencia de asistentes.