Nuevo contratiempo para el Palau de Vidre de Lleida: Declaran desierto el concurso para los acabados

Nuevo contratiempo en la rehabilitación del Palau de Vidre. Y es que la Paeria ha tenido que declarar desierto el concurso para la obra del proyecto básico y de ejecución de la adecuación y acabados del equipamiento porque la única empresa que se presentó, Oumeskur Construcciones y Obras, no ha aportado dentro del plazo normativo una documentación requerida para la adjudicación.

Ahora el contrato deberá ser licitado de nuevo, pero el ayuntamiento asegura que esta incidencia “no comportará ningún retraso” en la puesta en marcha del equipamiento, que está prevista para el primer trimestre de 2026, como publicó este diario. El consistorio inició un expediente de penalidades contra la firma por incumplimiento, al no haber aportado la documentación, en el marco de la ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 150.2 determina que en ese caso se entiende que el licitador ha retirado su oferta.

Asimismo, le exige como penalización el importe correspondiente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. En concreto, 3.599,13 euros, al no haber podido formalizar el contrato “por una causa imputable a la citada empresa”.

El otro proceso de licitación en marcha para finalizar la reforma del Palau de Vidre, el contrato del suministro del mobiliario, el interiorismo y las conexiones de telecomunicaciones, está a punto de ser adjudicado, apunta la Paeria. La rehabilitación del equipamiento está lista desde el pasado verano, pero para ponerlo en funcionamiento faltan los trabajos correspondientes a estos dos concursos, que tienen un presupuesto conjunto de 1,13 millones.