La Biblioteca de Pardinyes amplía el fondo con libros y juegos de mesa gracias a una subvención de Cultura

La Biblioteca Municipal de Pardinyes amplía la oferta con la compra de libros y juegos de mesaAyuntamiento de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Pardinyes ha ampliado recientemente su fondo bibliográfico gracias a una subvención de 1.500 euros del Departamento de Cultura de la Generalitat, destinada a la compra de materiales en ferias y mercados especializados. Entre las novedades destaca la incorporación de juegos de mesa en la colección, un recurso cultural cada vez más presente en las bibliotecas públicas. Todas las adquisiciones ya están disponibles en préstamo.

Los nuevos libros incluyen novedades de ficción y no ficción para público adulto e infantil, adquiridas a la Semana del Libro en Catalán de Barcelona y a la Feria Lo Crit de Lleida. Con respecto a los juegos de mesa, provienen de la Feria Ludivers de Girona y tienen como objetivo fomentar la participación, el ocio y el aprendizaje entre usuarios de todas las edades.

La subvención también quiere reforzar el vínculo entre bibliotecas, editores y libreros de Catalunya, así como dar apoyo en las ferias del sector del libro mediante actividades que promueven el diálogo entre los diferentes agentes culturales.

Durante el año 2025, la Biblioteca Municipal de Pardinyes ha prestado cerca de 22.000 documentos a sus 15.000 usuarios y usuarias y ha organizado 76 actividades de promoción de la lectura. Como novedad, este curso se ha puesto en marcha el Club de Lectura Fàcil, en colaboración con la Fundació Privada Ilersis, que se suma a los clubs de lectura ya consolidados.

Ubicada en el Centro Cívic de Pardinyes, la biblioteca sigue consolidándose como un espacio cultural y de ocio abierto a toda la ciudadanía y alineado con los objetivos del futuro Plano Lector Municipal de Lleida.