Empieza el Cucalòcum y el Cucaesport con una versión ampliada y más de cuarenta actividades

Este sábado Cucalòcum y Cucaesport han abierto sus puertas en la Fira de Lleida en la que es la edición mayor del Parque de la Infancia y la Juventud. Este año, se ha ampliado la superficie hasta los 8.000 metros cuadrados entre los Pabellones 3, 4 y 5 de la Fira, que acogerán las más de cuarenta actividades de ocio, deporte y habilidad organizadas.

Una de las novedades de esta edición es la creación de una zona dedicada a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Pabellón 5. Por otra parte, también se ha habilitado un espacio para la Associació de Donants de Sang del Segrià para promover la donación durante Navidad.

Con respecto a las actividades, este año se han incrementado las actividades encaradas a jóvenes de más de 12 años, ubicadas en el Pabellón 3 y organizadas por la entidad LleidaJove. También se ha creado un espacio de mini-juegos de habilidad de madera con 25 propuestas.

La afluencia de visitantes esta mañana ha sed constante a pesar de la lluvia, y los visitantes consideran "idóneo" este espacio para entretener a los niños. En declaraciones a ACN, Clàudia, una vecina de Lleida, ha afirmado que "hay mucho más espacio y está muy bien organizado". David y Patricia han explicado que "los niños se lo pasan muy bien y esperamos la apertura del Cucalòcum todo el año".

Aparte de actividades de ocio como un circuito de aventuras, de escalada y de motos eléctricas, así como camas elásticas y pintacaras, entre otros, la oferta lúdica para niños y jóvenes de entre 0 y 18 años también incluye juegos solidarios, de conocimiento de las tradiciones, fomento del espíritu cívico y de sensibilización sobre la alimentación sana. Una de las propuestas con más éxito ha sido el taller para aprender a hacer pan organizado por el Gremio de Panaderos de Lleida.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, ha destacado que “Cucalòcum vuelve con mucha fuerza” y ha agradecido la participación de entidades de la ciudad que “prestan servicios, facilitan actividades y hacen divulgación de sus obras de carácter social”.

La 34.ª edición de Cucalòcum y la 19.ª edición de Cucaesport tienen lugar del 27 de diciembre al 4 de enero (el 1 de enero quedará cerrado) con un horario que va de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. El acceso al parque está situado en el Camí de Picos, a través del vestíbulo que conecta los pabellones 4 y 5.