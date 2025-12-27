Larrosa insta en Interior a "corregir errores" en el cese del comisario condenado por acoso sexual

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha instado al ministerio del Interior y las "autoridades competentes a corregir errores" en el cese del comisario provincial de Lleida, Antonio José Royo, condenado por acoso sexual, tal como informó SEGRE .

En un comunicado de la Paeria, Larrosa también pide que se proceda a un nuevo nombramiento y que, mientras tanto, "la presencia del cuerpo de la Policía Nacional a la Junta Local de Seguridad que presido tendrá que ser garantizada por otros mandos". Todo lo justifica con el hecho de que "aborda cuestiones sensibles como estrategias de seguridad, gestión de conflictos y decisiones en materia de acoso y violencias machistas".