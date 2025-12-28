Cacelorada vecinal en contra de un albergue en Balàfia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de vecinos de Balàfia protestaron ayer contra el proyecto de habilitar un alojamiento temporal para personas sin hogar en el antiguo colegio de la calle Valls d'Andorra. Los manifestantes salieron a sus balcones a las 21.00 horas para iniciar la primera de una serie de caceroladas que prevén repetir a diario. Una quincena de vecinos también se manifestaron en los alrededores del colegio.

La Paeria prevé crear un ‘hub cívico’ en la antigua escuela del barrio, un equipamiento en desuso que también incluirá 3 apartamentos para víctimas de violencia machista y espacios para vecinos, niños y personas mayores. Asimismo, se prevé recuperar parte del patio como plaza.

Más de un centenar de vecinos ya mostraron su oposición al proyecto en la reunión informativa del pasado viernes día 19 a cargo de los ediles Carlos Enjuanes y Carme Valls, que recalcaron que el dispositivo “no será un albergue”, sino un alojamiento de “estancia media” para 25-30 personas en proceso de autonomía personal antes de ir a un piso de inclusión. Destacaron que los usuarios estarán acompañados de profesionales y que habrá seguridad durante las 24 horas del día, pero no convencieron a la mayoría de los asistentes, que no vieron clara la “mezcla” de usos y expresaron su preocupación por la inseguridad que creen que el equipamiento generará en el barrio.

Los vecinos se organizaron después de la reunión y empezaron a colgar pancartas en varias casas (y hasta en el mismo colegio) con lemas como “No a l’alberg. Balàfia no es ven”. Prevén manifestaciones los domingos 11, 18 y 25 de enero a las 12.00 horas en la plaza Països Catalans, con el lema “El barri no ha estat escoltat, així no”.

La Paeria prevé recibir en febrero el proyecto ejecutivo del ‘hub cívico’ y espera iniciar las obras a finales de 2026.