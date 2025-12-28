Marlaska trasladó de Lleida a Madrid al comisario condenado por acoso

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El cese del comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida, Antonio Royo Subías, anunciado hace dos semanas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras publicar SEGRE su condena por someter a acoso sexual a una subordinada en los antidisturbios en Gipuzkoa a finales de los años 90, fue en realidad un traslado.

El auto del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) que obliga a la DGP (dirección general de la Policía) a reponer “provisionalmente” en el puesto a Royo mientras tramita su recurso contra su salida de Lleida, adelantado por el diario ABC, revela que la resolución de ese organismo dispuso de manera simultánea al cese de Royo como comisario provincial de Lleida su adscripción provisional al puesto de jefe de servicio operativo en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

De hecho, la medida cautelar que presentó Royo contra esa decisión planteaba que se le mantuviera al frente de la comisaría de Lleida y, de manera subsidiaria, que se suspendiera la “adscripción efectiva a Madrid en cuanto implique cambio de unidad/localidad y pérdida de funciones directivas”.

El comisario solicita revocar su cese en la comisaría de Lleida por insuficiencia en su motivación y por “falta de proporcionalidad y razonabilidad” en la decisión. Y la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC avala su postura tras optar por someter la decisión al nivel de control de los ceses estándar argumentando que “no consta en este momento procesal” que fuera destinado a Lleida “mediante el sistema de libre designación, que permite el cese discrecional”.

Sin embargo, la disposición transitoria primera del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía establece que “se proveerán por libre designación del director general de la Policía (...) el nombramiento y cese de los Jefes de las Comisarías Provinciales”.

La sentencia recuerda que la DGP dispone del “plazo máximo de un mes”, hasta el 16 de enero, para sacar la plaza de comisario provincial de Lleida a concurso.

Un recorte salarial de 14.500 € y sin derecho a tener casa gratis

El cese de Antonio José Royo Subías como comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida tiene efectos en su nivel económico, según reseña la Sala de lo Contencioso del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya). Su recurso contra el traslado, según indica el auto de medidas cautelares, “destaca posibles perjuicios económicos derivados de la pérdida de la posición directiva y de los componentes retributivos propios del puesto cesado (complemento específico anual de 14.573,28 €), así como la pérdida del derecho a la vivienda y la necesidad de alquilarse un piso en Madrid”. Por eso, quizás, Royo pidió al TSJC que lo repusiera en Lleida y que, de no hacerlo, vetara su incorporación al puesto en Madrid: 14.500 € menos al año y vivir en una ciudad con el arriendo de un piso de 50 m2 cercano a otros 14.000 según Idealista supone un descuadre notable.

Larrosa pide que no vaya a la Junta de Seguridad

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, insta al ministerio de Interior a resolver la situación generada por posibles errores en el cese de Antonio Royo y a proceder a otro nombramiento. Hasta que esto no se produzca, si no hay cese, pide que sea otro mando quien asuma la representación de la Policía Nacional en la Junta Local de Seguridad de Lleida. Ante el nombramiento de Royo, Larrosa ya envió un escrito el 15 de diciembre a la Dirección General de la Policía y contactó con el ministerio “para pedir una rápida solución”.