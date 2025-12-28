La Paeria prepara la candidatura de Capitalidad Europea del Voluntariado 2028

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Comisión de Seguimiento de la Capitalidad Europea del Voluntariado ha presentado la hoja de ruta de la candidatura para que "Lleida se convierta en Capital Europea del Voluntariado de cara al 2028", según ha afirmado Roberto Pino, regidor de Participació. También se ha presentado la imagen oficial para iniciar la comunicación y la proyección pública.

Pino ha declarado que Lleida "es un espacio de convivencia intercultural —con más de 140 nacionalidades en el padrón— y cuenta con una red de voluntariado que es motor de cohesión, civismo y transformación social", y que es esta realidad "viva y diversa" la que "fundamenta" la candidatura.

El logotipo de la candidatura "simboliza el espíritu colectivo". Actualmente, se está trabajando en la diagnosis y la preparación de la candidatura, que incluye mapas de voluntariado, concreción de calendarios, presupuesto y campañas de sensibilización, y también se pretende tejer vínculos con ciudades que ya han sido Capital Europea del Voluntariado. La presentación oficial de la candidatura es junio de 2026 y en octubre se defenderá ante el jurado del Centro Europeo del Voluntariado.

La Comisión de Seguimiento es integrada por representantes del Consejo de Ciudad y por miembros que se han añadido debido a su experiencia y trayectoria en el ámbito del voluntariado. El órgano se constituyó en el mes de julio.